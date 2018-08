Streit mit Schießerei in der Stadt Salzburg .

Zwei verfeindete Gruppen von Männern sind in der Nacht auf Donnerstag in einer Wohnsiedlung im Salzburger Stadtteil Itzling in Streit geraten. Dabei sollen auch Schüsse gefallen sein. Es wurden Patronenhülsen sichergestellt. Ob diese aus Schreckschusswaffen stammen, muss noch überprüft werden. Verletzt wurde laut Polizei niemand.