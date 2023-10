Fußball Keine Wochenend-Einsätze für Rangnicks Sorgen-Quartett

ÖFB-Kapitän Alaba könnte im Schlager gegen Belgien fehlen Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

D ie Sorgenkinder von Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick sind am Wochenende allesamt nicht zum Einsatz gekommen. Nach David Alaba, Marcel Sabitzer und Stefan Posch stand auch Michael Gregoritsch am Sonntag im Ligaspiel seines Clubs SC Freiburg bei Bayern München nicht im Aufgebot. Welche Akteure aus dem verletzten Quartett vor dem EM-Quali-Schlager am Freitag in Wien gegen Belgien tatsächlich beim Nationalteam einrücken, wollte der ÖFB erst am Montag verkünden.