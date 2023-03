Brände Kellerbrand in Wien-Leopoldstadt forderte Berufsfeuerwehr

APA / BVZ.at

Die Berufsfeuerwehr beim Einsatz in Wien-Leopoldstadt Foto: STADT WIEN | FEUERWEHR

D ie Berufsfeuerwehr Wien ist Samstagmittag mit 14 Fahrzeugen und 61 Einsatzkräften zu einer Brandbekämpfung in der Bruno-Marek-Allee in Wien-Leopoldstadt ausgerückt. In einem Wohngebäude war es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Kellerbrand gekommen. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren mehrere Stiegenhäuser verraucht. Der Brand konnte rasch gelöscht werden, allerdings waren umfangreiche Lüftungs- und Kontrollmaßnahmen erforderlich. Verletzte gab es keine.