Nilpferd tötete Tourist beim Fotografieren am See .

In Kenia ist ein Tourist beim Fotografieren an einem See von einem Nilpferd getötet worden. Der 66-jährige Chinese sei am Ufer des Naivashasees nordwestlich von Nairobi von dem Tier angegriffen worden, teilte die kenianische Wildtierbehörde (KWS) auf Twitter mit. Sein 62-jähriger Kollege kam bei dem Vorfall am Samstagabend mit einigen blauen Flecken davon. Die Behörde ist dem Tier auf der Spur.