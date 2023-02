Tennis Kenin scheitert bei WTA-Turnier in Linz an Niemeier

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Kenin in Linz ausgeschieden Foto: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

E x-Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin hat zum Auftakt des WTA-Tennisturniers Upper Austria Ladies Linz gegen die Deutsche Jule Niemeier den Kürzeren gezogen. Die US-Amerikanerin unterlag der Wimbledon-Viertelfinalistin am Montagabend 6:2,3:6,4:6. Niemeier trifft im Achtelfinale auf Lucia Bronzetti (ITA) oder Anastasia Potapowa (RUS). Turnierfavoritin Maria Sakkari steigt am Dienstag gegen Muria Parrizas Diaz (ESP) ein, Julia Grabher am Mittwoch gegen Madison Brengle (USA).