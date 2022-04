Ukraine-Krieg Kiew während Besuch von UNO-Chef unter Raketenbeschuss

Die Zerstörungen in der Ukraine sind mittlerweile enorm Foto: APA/Reuters/AFP/dpa

W ährend des Besuchs von UNO-Generalsekretär António Guterres in Kiew ist die ukrainische Hauptstadt erstmals seit rund zwei Wochen wieder mit Raketen beschossen worden. Bürgermeister Vitali Klitschko sprach am Donnerstagabend im Online-Dienst Telegram von zwei russischen Angriffen im Stadtzentrum. AFP-Reporter vor Ort hörten eine Detonation und sahen einen Brand in einem Gebäude und zahlreiche zerstörte Fensterscheiben.