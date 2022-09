Ukraine-Krieg Kiew: Russen fliehen aus Teilen von Cherson

Balaklija ist nur einer der zurückeroberten Orte in der Region Charkiw Foto: APA/dpa

N ach ihrer Niederlage im ostukrainischen Gebiet Charkiw ziehen sich russische Truppen Angaben aus Kiew zufolge auch aus Teilen des südlichen Gebiets Cherson zurück. In einigen Orten hätten die Besatzer dort bereits ihre Positionen verlassen, teilte der ukrainische Generalstab am Sonntagabend mit. In der Stadt Nowa Kachowka hätten die russischen Soldaten ein Krankenhaus geräumt, um sich darin nun selbst zu verschanzen, hieß es weiter.