Ski alpin Kilde gewinnt in Aspen und holt sich Abfahrtskugel

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Kilde holte sich Abfahrtskugel Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A leksander Aamodt Kilde hat sich am Samstag mit dem Gewinn seiner sechsten Abfahrt in dieser Saison auch die kleine Kristallkugel in dieser Disziplin geholt. Der Norweger gewann in Aspen deutlich vor dem Kanadier James Crawford (+0,61 Sek.) und dem Schweizer Weltmeister Marco Odermatt (+0,63). Vincent Kriechmayr landete als bester Österreicher als Vierter knapp neben dem Podest (+0,70) und musste damit die Kugelchancen begraben.