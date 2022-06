Oberösterreich Kind fiel nach drei Tagen erneut aus Fenster in OÖ

Das Kind wurde verletzt ins Krankenhaus eingeliefert Foto: APA/THEMENBILD

N ach drei Tagen ist eine Achtjährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung am Mittwoch erneut aus einem Fenster im ersten Stock eines Wohnhauses gestürzt. Das Mädchen fiel auf eine Wiese und erlitt Verletzungen. Es wurde ins Linzer Kepler Uniklinikum eingeliefert und das Jugendamt verständigt, so die Polizei. Beim ersten Sturz am Sonntag war das Kind noch von einem Passanten aufgefangen worden.