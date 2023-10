Kinder Kind im Mühlviertel von Kuh verletzt

Kind wollte Tier streicheln (Symbolbild) Foto: APA

E in Achtjähriger ist Sonntagnachmittag im Bezirk Perg von einer Kuh verletzt worden. Der Bub war dabei, als seine 34-jährige Mutter die Tiere in den Kuhstall trieb. Im Stall wollte er eine Kuh streicheln, diese machte einen Luftsprung und stieß das Kind zu Boden, wo es unter den Beinen der Kuh zu liegen kam und nochmals gestoßen wurde. Die Mutter war bei dem Vorfall nicht mehr in der Nähe.