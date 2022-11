Sauerland Kind in Deutschland jahrelang in Haus festgehalten

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Ermittlungen gegen Mutter und Großeltern Foto: APA/dpa

E in acht Jahre altes Mädchen soll in Deutschland nahezu sein gesamtes bisheriges Leben lang in einem Haus im Sauerland festgehalten worden sein. Die Staatsanwaltschaft in Siegen in Bundesland Nordrhein-Westfalen ermittelt gegen die Mutter des Kindes und die Großeltern, sagte ein Sprecher am Samstag. Man geht davon aus, dass sie es dem Mädchen verwehrt hätten, "am Leben teilzunehmen" - weder im Kindergarten, noch an der Schule oder im Spiel mit anderen Kindern.