Polizei ermittelt Kind stürzte in Tiroler Ache, Vater zuvor ausgeraubt

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Die Hintergründe sind laut Polizei noch unklar Foto: APA

N achdem ein sechsjähriger Bub Sonntagfrüh im Zuge einer Suchaktion tot in der Kitzbüheler Ache in St. Johann in Tirol gefunden worden, gibt es nunmehr offenbar Klarheit über den genauen Hintergrund: Der gesundheitlich beeinträchtigte Bub dürfte selbstständig aus dem Kinderwagen gestiegen und in die Ache gestürzt sein, wo er abgetrieben und rund 600 Meter flussabwärts schließlich nur noch tot geborgen wurde, teilte das Landeskriminalamt mit.