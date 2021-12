Lockdown-Verlängerung wäre für Kinos eine "Katastrophe"

Im Laufe der kommenden Woche will die Bundesregierung entscheiden, wie es in Sachen Lockdown weitergeht. Für Christian Dörfler, Kinosprecher in der Wirtschaftskammer, wäre eine weitere Verlängerung "eine Katastrophe", warnte er am Freitag via Aussendung: "Sollte die Regierung ihre fixe Zusage brechen und der Lockdown nicht am 11. Dezember enden, wäre das für die Kino- und Kulturbetriebe weder nachvollziehbar noch wirtschaftlich zu schultern."