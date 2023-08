Segeln Kitesurfer Bontus WM-Vierter

Bontus ging bei WM knapp leer aus Foto: APA/OESV

K iteboarder Valentin Bontus hat bei der Segel-WM vor Den Haag die Medaillenränge als Vierter knapp verpasst. Der 22-jährige Niederösterreicher schaffte es am Samstag in den Medal Races vom sechsten Rang in das Finale der besten vier. In den Entscheidungsläufen gelang ihm keine Verbesserung mehr. Den Nationenquotenplatz für die Olympia-Premiere seiner Formula-Kite-Klasse bei den Sommerspielen 2024 in Paris hatte er bereits am Vortag fixiert.

Wie Bontus waren auch Lara Vadlau und Lukas Mähr (470er) als Vierte an den Podestplätzen vorbeigeschrammt. Das dritte Olympia-Ticket für Österreich holten mit Rang zwölf Benjamin Bildstein/David Hussl (49er).