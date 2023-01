Auktion Kitzbühel: "Arnie" versteigerte für das Klima

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Schwarzengger hat seine Tochter Christina im Schlepptau Foto: APA/BARBARA GINDL

D ie Hahnenkamm-"Snowciety" durfte am Donnerstagabend erstmalig so richtig ausschwärmen und damit die Society-Festspiele in und rund um Kitzbühel glanzvoll eröffnen. Niemand geringerer als deren größter Name, Arnold Schwarzenegger, bat dazu in der Reithalle des Stanglwirts in Going zum Charity-Dinner samt Auktion für den Klimaschutz, ganz handfest gesagt für die "Schwarzenegger Climate Initiative". Die "Steirische Eiche" genoss auch 2023 ausgiebig das Blitzlichtgewitter.