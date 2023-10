Alpin Kitzbüheler Ski-Legende Anderl Molterer 92-jährig gestorben

Skilegende Anderl Molterer verstorben Foto: APA/Herbert P. Oczeret

D ie österreichische Skilegende Andreas "Anderl" Molterer ist im Alter von 92 Jahren in Kitzbühel gestorben. Molterer war in den 1950er-Jahren Teil des Wunderteams aus seiner Heimatstadt um Toni Sailer und Ernst Hinterseer. Er feierte bei den Hahnenkammrennen bis heute unerreichte neun Siege. 1956 holte Molterer in Cortina d'Ampezzo mit Silber im Riesentorlauf und Abfahrtsbronze zwei Olympiamedaillen, außerdem heimste er dreimal WM-Edelmetall ein.