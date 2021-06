Häftling hatte giftigste Schlange der Welt daheim .

Die Polizei hat in einer Wohnung in Klagenfurt drei Vogelspinnen und zehn Giftschlangen, darunter auch einen Taipan, sichergestellt. Die Beamten hatten am Donnerstag den Bewohner, einen 26-jährigen Fußfessel-Häftling, kontrolliert, weil sich seine Fußfessel eine geraume Zeit lang nicht bewegt hatte. Dabei stießen sie auf Terrarien und teilweise auch Plastikboxen, in denen die Gifttiere verbotenerweise gehalten wurden, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.