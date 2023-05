Klagenfurt Kärntner Mordprozess 15 Jahre nach Leichenfund gestartet

Beschuldigter nicht geständig Foto: APA/NINA TÖCHTERLE-KAINZ

A m Landesgericht Klagenfurt hat am Dienstag ein Prozess wegen Mordes gegen einen 49 Jahre alten Mann begonnen. Der marokkanische Staatsbürger, der seit 2001 überwiegend in Italien lebt, soll vor knapp 15 Jahren in Kärnten eine damals 49 Jahre alte Italienerin, mit der er eine jahrelange Beziehung hatte, getötet haben. Eine DNA-Spur an der Leiche führte zum Angeklagten. Er leugnet die Tat.