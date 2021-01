Als der zunächst verbale Streit eskalierte, zog der Klagenfurter in dem Mehrfamilienhaus gegen 18.35 Uhr ein Messer und stach dem Ex seiner Freundin in den Hals. Während das Paar flüchtete, wurde das Opfer ins Klinikum Klagenfurt gebracht, das er jedoch noch am selben Abend verlassen konnte. Zwei in der Wohnung lebende Kinder (acht und sechs Jahre alt) waren unmittelbare Zeugen der Attacke. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um sie.

Einsatzkommando Cobra, Polizeistreifen, die Einsatzeinheit, und ein Polizeihubschrauber suchten unterdessen nach dem Angreifer. Mehrere Wohnungen im Stadtgebiet wurden im Zuge der Fahndung durchsucht. Gegen 21.30 Uhr fanden die Beamten den 27-Jährigen sowie seine Freundin auf einem Parkplatz in Klagenfurt-Viktring und nahmen ihn fest. Die Tatwaffe wurde in einem Bachbett sichergestellt. Die Einvernahmen waren Samstag früh noch im Gange.