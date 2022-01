Prozess wegen versuchten Mordes: "Habe leicht zugestochen"

Staatsanwältin Gabriele Lutschounig erklärte, der 22 Mal vorbestrafte und drogenabhängige Mann habe versucht, seinen Kontrahenten zu töten. Er sei bei der Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin in Unterkärnten aufgetaucht, um seine Sachen abzuholen. Auf der Terrasse sei der Angeklagte erst auf die 27-jährige Ex-Freundin losgegangen, dann habe er dem 33-jährigen Mann zwei Stiche in Brust und Bauch versetzt, so der Vorwurf. "Ohne absolut perfekte medizinische Versorgung", so die Staatsanwältin, wäre das Opfer gestorben, der Mann hätte bereits am Vorfallsort verbluten können.

Der Angeklagte beteuerte, er habe sich nur wehren wollen. Seine Ausführungen begann er mit Erzählungen über Schicksalsschläge, die ihn immer weiter in die Drogensucht getrieben hätten. Dann habe er die 27-Jährige kennengelernt, mit der er eine kurze Beziehung gehabt habe. "Ich habe sie behandelt wie eine Prinzessin", sagte er. Als die Beziehung aus war, habe er seine Sachen abholen wollen, die er noch in ihrer Wohnung gehabt habe.

Vor ihrem neuen Freund habe er "panische Angst" gehabt, weshalb er ein Steakmesser mit zehn Zentimetern Klingenlänge eingesteckt habe. Auf der Terrasse sei er dann auf seine Ex-Freundin und ihren neuen Partner getroffen. Er habe das Messer gezogen, woraufhin sie ihm ins Messer gegriffen habe - daher würde ihre Schnittverletzung am Finger stammen. Schließlich sei der neue Freund der Frau auf ihn zugelaufen: "Dann habe ich leider Gottes leicht zugestochen."

Richterin Sanin konfrontierte den Angeklagten damit, dass er schon einmal verurteilt worden war, weil er jemanden mit einem Springmesser attackiert hatte. Der beisitzende Richter Uwe Dumpelnik fragte den Mann daraufhin noch einmal nach seiner Verantwortung: "Ich habe ja nicht versucht, ihn umzubringen, sonst hätte ich ihn ins Herz oder in den Hals gestochen", sagte der Angeklagte. Er sei aber schuldig, beide schwer verletzt zuhaben. Und auf die Frage, ob er sich selbst als Opfer fühle, antwortete der Angeklagte: "Er war hinterlistig und sie hat mich entsorgt wie einen Müllsack."

In ihren Zeugenaussagen bestätigten die beiden bei der Tat Verletzten im Großen und Ganzen den Vorwurf der Anklage. Die Frau sagte aus, dass der Angeklagte das Messer erhoben und auf sie eingestochen hätte. Und der Mann bestritt vehement, dass er auf den den Angeklagten losgestürmt sei: "Das ist ein Blödsinn." Angesprochen auf Verletzungen, die der Angeklagte gehabt habe, sagte er aus, er könne sich nicht mehr im Detail erinnern - er selbst habe vielleicht "Abwehrhandlungen" gesetzt: "Ich habe nichts gemacht, außer mein Leben verteidigt."

Die Befragung des Zeugen endete mit einer recht verklausulierten Entschuldigung des Angeklagten: "Es war nie meine Absicht, Dich so schwer zu verletzen, aber Du bist auf mich los und hast angefangen, auf mich einzuschlagen. Ich weiß, dass Du das nicht annehmen wirst, aber entschuldige mich trotzdem bei Dir."

Die Verhandlung wurde mit weiteren Zeugenaussagen und der Erörterung von zwei Gutachten fortgesetzt.