Klagenfurt vor Kärntner Derby im Hoch - WSG fordert Salzburg

"Derbys sind immer etwas ganz Besonderes. Es ist das Schönste, das Derby zu gewinnen, und so werden wir das Match angehen", sagte Trainer Peter Pacult im Vorfeld. Mit aktuell 21 Punkten liegen die Klagenfurter in der Tabelle auf Rang vier und voll auf Kurs Meistergruppe. Der Vorsprung auf die siebentplatzierte Wiener Austria beträgt bereits sechs Zähler, die Zielsetzung bleibt laut Trainer Pacult dennoch weiterhin unverändert. "Die Punkte, die wir holen, sind alle für das oberste Ziel Klassenerhalt", sagte Pacult, dessen Team seit fünf Ligaspielen und in bisher allen Auswärtsspielen der Saison ungeschlagen ist.

An diese Serie wollen die Violetten auch im Lavanttal anknüpfen. "Der Druck liegt eindeutig beim WAC", stellte Pacult klar. Der WAC liegt nach zwölf Runden mit 14 Punkten auf Rang acht. Aus der 0:1 Cup-Niederlage bei der Wiener Austria haben die Klagenfurter die Lehren gezogen. Ein couragierter Auftritt wurde nicht belohnt, da es in der Offensive an der nötigen Durchschlagskraft fehlte. Personell steht Pacult abermals nur ein stark dezimierter Kader zur Verfügung. Mit Kosmas Gkezos, Christopher Cvetko, Iba May, Sebastian Soto sowie Nicolas Binder fallen fünf Profis für das Derby jedenfalls. aus.

Weniger berauschend läuft es aktuell für den WAC. Die Wolfsberger holten aus den vergangenen drei Bundesliga-Spielen lediglich einen Punkt, unter der Woche kam das Cup-Aus gegen Zweitligist Leoben hinzu. "Wir sind aktuell in einer schwierigen Situation. Es liegt nun in meiner Verantwortung, dass ins Positive zu drehen. Es ist nicht so lange her, wo wir guten Fußball gespielt haben", sagte Trainer Manfred Schmid, der das Derby aufgrund einer jüngst im Cup ausgefassten Zwei-Spiele-Sperre von der Tribüne aus verfolgen wird.

Drei Pflichtspielsiege in Folge, sechs Pflichtspiele lang ungeschlagen, Torverhältnis 12:0. Die Wiener Austria, vor etwas mehr als einem Monat noch ein hässliches Entlein, gleitet wie ein stolzer Schwan durch die Bundesliga. Im Heimspiel gegen Tabellenschlusslicht Austria Lustenau könnte die Serie prolongiert und möglicherweise in die Top sechs vorgestoßen werden - derzeit ist man Siebenter hinter dem punktegleichen Erzrivalen Rapid. Austria-Trainer Michael Wimmer warnte dennoch vor dem Gegner. "Wenn man auf Lustenau schaut, das ist schon auch Qualität. Sie haben halt derzeit etwas am Fuß kleben." Daher fordert Wimmer "weiter zu gewinnen und Gas zu geben. Die Tabelle ist so eng. Es gibt keine Alternative, 99 Prozent werden nicht reichen."

Bei Austria Lustenau übt man sich angesichts von zwei mageren Punkten und dem jüngsten Cup-Aus gegen Zweitligist St. Pölten weiter in Durchhalteparolen. "Wir haben die Seuche am Fuß", meinte Trainer Markus Mader nach dem Cup-Debakel. Seine Equipe ist ein Jahr nach der Aufstiegseuphorie nur noch ein Schatten ihrer selbst. Mit Lukas Fridrikas fehlt in Favoriten neben dem gesperrten Pius Grabher zudem jener Mann, der 2022/23 für Tore am Fließband sorgte. Der 25-jährige ist einmal mehr angeschlagen. "Es ist zusätzlich bitter, wenn dein bester Torschütze des Vorjahres andauernd mit Verletzungen zu kämpfen hat. Aber wir müssen damit leben", erklärte Trainer Mader, dessen Stuhl immer stärker wackelt.

WSG Tirol und Red Bull Salzburg trennen in der Tabelle sprichwörtlich Welten. 21 Punkte liegt der Vorletzte hinter dem zweitplatzierten Serienmeister, der am Samstag auf dem Innsbrucker Tivoli gastiert. Bei den in dieser Saison zu Hause noch sieglosen Tirolern hat Salzburg drei Zähler eingeplant, um den am Sonntag beim LASK gastierenden Tabellenführer Sturm Graz unter Druck zu setzen. "Für uns gilt es, nach dem Kraftakt im Cup nun unsere Kräfte zu bündeln", sagte Trainer Gerhard Struber nach dem sehr knappen Aufstieg gegen Hartberg (5:4 nach Elferschießen.

Er fordert volle Fokussierung, um vor dem Champions-League-Highlight mit dem Heimspiel gegen Inter Mailand am kommenden Mittwoch keinen Rückschlag zu erleiden. Die Tiroler will man nicht auf die leichte Schulter nehmen. "Die WSG ist gerade aufgrund ihrer aktuellen Situation ein gefährlicher Gegner. Wir gehen aber mit der klaren Zielsetzung ins Spiel, den Ton anzugeben und unser Spiel aufzuziehen, um den nächsten Schritt zu gehen und drei wichtige Punkte einzufahren", erklärte der Salzburger-Coach.

Die WSG hat in fünf Saisonheimspielen erst einen Punkt geholt, der bisher letzte Heimsieg datiert vom 7. April (4:0 gegen WAC). Im Oktober setzte es in vier Spielen vier Niederlagen ohne Torerfolg, und nun kommt Salzburg. "Red Bull ist natürlich das Nonplusultra. Wir spielen gegen Red Bull und haben keine Chance. Aber diese Chance wollen wir nutzen. Du brauchst ein, zwei Situationen im Glück, weil es ist eine europäische Topmannschaft und das ist uns schon bewusst", meinte Trainer Thomas Silberberger. "Wir müssen einen ausgezeichneten Tag erwischen."