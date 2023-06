Fußball Klagenfurter Stadion bleibt bis 2026 Cupfinal-Ort

Bis 2026 wird die Cup-Trophäe in Klagenfurt überreicht Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Werbung

D as Klagenfurter Wörthersee Stadion bildet auch in den kommenden drei Jahren die Kulisse für das ÖFB-Cupfinale. Das teilte der ÖFB am Dienstag nach einer Präsidiumssitzung mit. Klagenfurt habe sich im Vergabeprozess durchgesetzt und etwa beim jüngsten Finale zwischen Rapid und Sturm Graz (vor 30.000 Fans) unter Beweis gestellt, dass die Arena den organisatorischen Herausforderungen mehr als gewachsen sei.

In dem für die EM 2008 errichteten Stadion fanden bereits elf Cup-Endspiele statt. Seit 2014 steigt das Finale dort durchgehend.