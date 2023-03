Formel 1 Klare Trainingsbestzeit von Verstappen in Jeddah

Max Verstappen gab das Tempo vor Foto: APA/dpa

T itelverteidiger und Auftaktsieger Max Verstappen ist mit der ersten Bestzeit ins Grand-Prix-Wochenende der Formel 1 in Saudi-Arabien gestartet. Der zweimalige Champion verwies am Freitag auf dem über sechs Kilometer langen Stadtkurs in Jeddah im Red Bull seinen mexikanischen Teamkollegen Sergio Perez deutlich auf den zweiten Platz. Dahinter folgte der Spanier Fernando Alonso (ESP) im Aston Martin vor seinem kanadischen Teamkollegen Lance Stroll.