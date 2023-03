Fußball Klaus Schmidt soll Altach vor dem Abstieg retten

Klaus Schmidt kehrt in die Bundesliga zurück Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

N ach dem Trainer-Neuling Miroslav Klose soll ein bekannter "Feuerwehrmann" für Sicherheit sorgen: Klaus Schmidt kehrt als Altach-Trainer zurück, wie der Club am Dienstag bekanntgab. Der Steirer betreute den Fußball-Bundesligisten bereits in der Saison 2017/18, damals aber unter ganz anderen Voraussetzungen. Aktuell kämpft Altach als Schlusslicht in den verbleibenden zehn Runden der Qualifikationsgruppe gegen den Abstieg.