Notfälle Kleinkind nach Fenstersturz in Wien in kritischem Zustand

Der Gesundheitszustand des Mädchens ist kritisch Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

E in 22 Monate altes Mädchen ist am Donnerstagnachmittag in Wien-Ottakring aus dem Fenster einer Wohnung im ersten Stock gestürzt. Das Kleinkind erlitt schwere Kopfverletzungen, es wurde mit dem Wiener Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Rettung ist der Zustand des Mädchens kritisch.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr. Die 26-jährige Mutter war währenddessen mit Hausarbeiten beschäftigt, in der Wohnung anwesend war auch der siebenjährige Bruder. Das Kleinkind stürzte knapp fünf Meter tief. Bei dem Fenster, aus dem es gefallen war, befand sich ein Bett, über dieses dürfte das Mädchen hinaufgeklettert sein.