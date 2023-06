Basketball Klepeisz und Ulm fehlt ein Sieg zum Meistertitel in BBL

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

2:1 für Thomas Klepeisz (l.) mit Ulm gegen Bonn Foto: APA/dpa

Werbung

U lms Basketballer mit ihrem Güssinger Mannschaftskapitän Thomas Klepeisz sind einen Sieg vom erstmaligen Gewinn der deutschen Basketball-Meisterschaft entfernt. Nach einem 112:84 (53:30) gegen die Baskets Bonn am Mittwochabend führen sie in der "Best-of-five"-Finalserie der deutschen BBL mit 2:1. Das möglicherweise bereits entscheidende vierte Spiel findet am Freitag (20.30 Uhr) neuerlich an der Donau statt.