Kletterabsturz in Vbg. - Mann blieb kopfüber im Seil hängen

Der 45-Jährige gehörte einer vierköpfigen Gruppe an, die zunächst durch die Örflaschlucht wanderte und anschließend mit unzureichender Ausrüstung den dortigen Klettersteig in Angriff nahm. Das Quartett schaffte es fast bis zum Ausstieg, weil aber einen der vier Personen die Kräfte verließen, entschloss man sich zum Abstieg. Dabei stürzte der 45-Jährige aus Erschöpfung ab und wurde vom Seil aufgefangen, allerdings blieb er kopfüber hängen. Seine Begleiter waren nicht in der Lage, ihm zu helfen.