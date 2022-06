Bergunfall Kletterer in Tirol von Steinmassen verschüttet

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Die Rettungskräfte beim Bergungseinsatz im Kaisergebirge Foto: APA/ZOOM.TIROL

E in tragischer Bergunfall hat sich Donnerstagmittag nahe des Spripsenjochs im Tiroler Kaisergebirge bei Kufstein ereignet. Ein Kletterer, offenbar aus Deutschland, wurde beim Abstieg von teils sehr großen Felsbrocken erfasst und unter den Steinmassen verschüttet, sagte ein Polizeisprecher der APA. Eine großangelegte Suchaktion wurde am Nachmittag aus Sicherheitsgründen vorerst abgebrochen. Eine Begutachtung durch die Landesgeologie stand an.