Klettern Schubert und Pilz bei Heim-Weltcup im Vorstieg-Semifinale

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Jessica Pilz glänzte in der Vorstiegs-Qualifikation Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

D rei heimische Sportlerinnen und Sportler haben am Samstag beim Kletter-Weltcup in Innsbruck das Halbfinale im Vorstiegbewerb erreicht. Jessica Pilz bei den Frauen sowie Jakob Schubert und Stefan Scherz kamen unter die Top-26. Das Semifinale folgte bereits am Abend (19.00 Uhr/live ORF Sport+), die Finali der jeweils besten Acht finden am Sonntag statt.