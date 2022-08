Klima-Buch Eichelhäher rettet die Welt: Kinderbuch von Michael Stavari?

Lesezeit: 4 Min AB APA / BVZ.at

Neues Kinderbuch von Michael Stavaric Foto: APA

M it seinem Kindersachbuch "Faszination Krake" hat der in Brno geborene und in Wien lebende Autor Michael Stavarič im Vorjahr großen Erfolg gehabt.