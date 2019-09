Besonders warm war es demnach in Ost- und Südosteuropa. Der Sommer, also die Zeit von Juni bis August, war nach Angaben von Copernicus in Europa der viertwärmste Sommer seit mindestens 1979. Er lag demnach um 1,1 Grad über dem Durchschnittswert von 1981 bis 2010. Europa erlebte im Sommer sowohl den wärmsten jemals gemessenen Juni als auch den wärmsten Juli. Der Juli 2019 war der wärmste Monat seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1880.

Generell lagen die Temperaturen der vergangenen zwölf Monate, also von September 2018 bis August 2019, im größten Teil Europas über dem Durchschnitt. Auch weltweit lagen sie den Angaben zufolge um 0,54 Grad über dem Mittelwert der Jahre 1981 bis 2010. Unterdurchschnittliche Temperaturen registrierten die Forscher in großen Teilen Kanadas, den zentralen USA, Teilen des Himalaya, Mittelchina und Südwestaustralien.

Copernicus ist das Erdbeobachtungsprogramm der Europäischen Union, das sich zum Großteil auf Satellitendaten, aber auch auf Messungen von Wetterstationen, Flugzeugen und Schiffen stützt.