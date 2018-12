COP24: Van der Bellen weiter "gemäßigt zuversichtlich" .

Nach ersten Gesprächen am Klimagipfel (COP24) in Katowice in Polen ist Bundespräsident Alexander Van der Bellen weiterhin "gemäßigt zuversichtlich", dass die Delegierten zu einem positiven Ergebnis kommen. "Es gibt einen Konsens darüber, dass etwas geschehen muss", sagte der Bundespräsident am Dienstag.