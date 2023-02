Klimaerwärmung Klimakompetenz im österreichischen Gesundheitssektor fehlt

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Ältere Patienten besonders hilfsbedürftig Foto: APA/THEMENBILD

D ie Folgen der Klimakrise betreffen auch die Gesundheit: Eine breite Allianz von 30 Organisationen hat sich am Dienstag daher in einem offenen Brief an die zuständigen Ministerien gewandt, um Klimakompetenz in den Gesundheitsberufen einzufordern. Sowohl in der Aus-, Weiter-, und Fortbildung herrsche der Bedarf einer entsprechenden strategischen Implementation, hieß es in einer Pressekonferenz in Wien.