Klimaschutz Fridays For Future demonstrieren für Energiewende

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Aktivisten fordern Klimaschutzgesetz und Energiegrundsicherung Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

A ktivistinnen und Aktivisten von Fridays For Future (FFF) werden am kommenden Freitag für die Energiewende auf die Straße gehen. Sie fordern im Zuge des weltweiten Klimastreiks bei Demonstrationen in sieben Städten in ganz Österreich den Ausbau erneuerbarer Energien, ein Klimaschutzgesetz und eine Energiegrundsicherung - denn: "Wir sind in einer fossilen Energiekrise, aus der wir nur rauskommen mit radikalem Klimaschutz", meinte Aktivistin Klara König am Dienstag.