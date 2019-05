Klimabündnis fordert Nachbesserung des Klimaplans .

Österreich steht in den nächsten sieben Monaten vor einer Richtungsentscheidung beim Klimaschutz: "Entweder der Klimaplan, der bis Jahresende an die EU-Kommission gemeldet werden muss, wird massiv nachgebessert, und Österreich erreicht seine Klimaschutzziele oder es drohen Strafgeldzahlungen in der Höhe von bis zu 10 Milliarden Euro", hieß es in der Mitteilung eines übergreifenden Klimabündnisses.