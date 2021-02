USA wieder offiziell beim Pariser Klimaabkommen dabei .

Nach dem Ausstieg unter Ex-Präsident Donald Trump sind die USA nun wieder offiziell Teil des Pariser Klimaabkommens. Mit Tagesbeginn am Freitag an der US-Ostküste vollzogen die Vereinigten Staaten nach Angaben der UNO die Rückkehr in den historischen Vertrag von 2015. Der neue Präsident Joe Biden hatte die Rückkehr zum Klimaabkommen als eine seiner drängendsten Aufgaben direkt an seinem ersten Arbeitstag am 20. Jänner eingeleitet.