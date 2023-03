Klimawandel Klimaaktivisten protestierten vor dem Gesundheitsministerium

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Klimaprotest auf der Ringstraße Foto: APA/LETZTE GENERATION ÖSTERREICH

D a die Klimakrise auch die Gesundheit der Menschen in Österreich bedrohe, haben Aktivistinnen und Aktivisten am Mittwoch vor dem Gesundheitsministerium in Wien protestiert und dabei die Ringstraße blockiert. Man wolle nicht hinnehmen, dass von der Politik dringend nötige Maßnahmen wie das Klimaschutzgesetz weiter verschleppt würden.