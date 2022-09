Klimawandel Sommermonate in Europa waren 2022 die wärmsten je gemessenen

Quecksilbersäule kletterte in diesem Sommer häufig höher als gewohnt Foto: APA/dpa

D ie Sommermonate Juni bis August waren in Europa so warm wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Das teilte der EU-Klimawandeldienst Copernicus am Donnerstag mit. Die durchschnittliche Temperatur sei erheblich über den bisherigen Spitzenwerten aus den Jahren 2018 und 2021 gelegen - diese seien im August um 0,8 Grad Celsius und im gesamten Sommer (Juni bis August) um 0,4 Grad überschritten worden, hieß es in der Copernicus-Mitteilung.