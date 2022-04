Untersuchungsausschuss Kloibmüllers "Opfer-Stick" war Thema im U-Ausschuss

Befragungssaal des ÖVP-Korruptionsausschusses Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

D er ÖVP-Untersuchungsausschuss hat sich am Donnerstag einmal mehr um die mögliche Einflussnahme auf Korruptionsermittlungen gedreht. Den Anfang machte Staatsanwalt Bernd Schneider, in dem die Opposition eine Vertrauensperson der ÖVP in der Justiz vermutet. Ihm wurde vorgeworfen, den USB-Stick mit den Kloibmüller-Chats absichtlich nicht zum Akt genommen zu haben, um das Verfahren dadurch zu verschleppen. Seine Begründung: "Es war ein reiner Opfer-Stick."