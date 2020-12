Montagnachmittag. Klosterneuburg. Das Festnetztelefon einer 79-Jährigen läutet. Die Polizei ist an der Leitung. Ihre Information: Einbrecher wurden festgenommen und bei diesen ein Zettel mit Name und Adresse der Dame sichergestellt. Naheliegend, dass sie als nächstes Opfer auserkoren war.

Die Pensionstin, überzeugt, mit einem Kriminalbeamten zu sprechen, beantwortet dessen Fragen. Auch gibt sie Auskunft über ihre Vermögensverhältnisse. Immerhin hat sie ja Bargeld, Schmuck und Münzen in einem Tresor daheim verwahrt.

Anlass, für die Polizei zu kommen, um die Wertsachen zu fotografieren. Ein Kollege des Anrufers würde dies erledigen. Und wirklich: Kurz darauf läutet es an der Tür. Ein Mann weist sich mit einem Polizeiausweis aus. Die Dame gewährt ihm Einlass. Sie holt die Wertgegenstände aus dem Tresor, legt sie auf den Küchentisch, damit sie der Kriminalist fotografieren kann. Der andere Exekutivbeamte, noch immer an der Leitung, verlagert das Gespräch vom Festnetztelefon aufs Handy der Dame. Dies sei von Vorteil, weil sie während des Telefonats leichter die restlichen Wertgegenstände aus dem Tresor holen könne.

Gesagt, getan! Als sie zurückkommt, folgt die böse Überraschung: Der Polizeibeamte ist weg, die ihm vorgelegten Wertgegenstände ebenso. Das Telefonat ist abgebrochen.

Kein echter Polizist verlangt am Telefon Auskünfte über Wertgegenstände Florian Eggbauer von der Landespolizeidirektion Niederösterreich

Die 79-Jährige erstattet Anzeige, doch zu spät: Eine Alarmfahndung verläuft negativ.

Schaden: ein mittlerer, fünfstelliger Eurobetrag.

Die Polizei warnt daher: „Trickbetrüger sind wieder aktiv! Kein echter Polizist verlangt am Telefon Auskünfte über Wertgegenstände“, betont Florian Eggbauer von der Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Ebenso kommt kein Exekutivbeamter in die Wohnung, um private Wertgegenstände zu besichtigen, zu fotografieren oder zum Verwahren mitzunehmen: Denn all das wird beim so genannten Polizeitrick behauptet!

Seit rund zwei Jahren tritt diese Betrugsform auf, ist aber nichts grundlegend Neues. „Es ist einfach nur eine andere Variante des Neffen- oder Unfalltricks“, informiert Andreas Bandion, Leiter der Kriminalprävention im Landeskriminalamt Niederösterreich.

Neffentrick, Unfalltrick etc.: Vorgangsweise immer gleich

Die Vorgangsweise ist immer dieselbe, nur der Vorwand anders: Gezielt werden Personen mit altmodisch klingenden Namen aus dem Telefonbuch ausgewählt und zumeist am Festnetz angerufen. Beim Neffentrick geben sich die Anrufer als Verwandte in Notlage aus, die dringend Geld benötigen; beim Unfalltrick als Exekutive, weil das Kind oder Enkelkind einen schweren Verkehrsunfall verursacht hat und jetzt Geld als Kaution brauche.

„Bei dieser neuen Variante wird ein Einbruch vorgetäuscht“, weiß Bandion.

Erst am 27. November gab es - ebenso in Klosterneuburg - einen ähnlichen Trickbetrug: Dabei rief ein vermeintlicher Polizist bei einer 73-Jährigen an. Sein Kollege käme, um Wertgegenstände abzuholen und sicher zu verwahren. Anlass: die jüngsten Vorfälle, wo Bankschließfächer leer geräumt wurden. Die Verwahrung durch die Polizei sei da doch viel sicherer! „Auch diese Dame ging auf alle Forderungen ein“, sagt Eggbauer. Ihr entstand ebenfalls ein Schaden im mittleren, fünfstelligen Eurobereich.

Ob dieselben Personen beide Taten verübt haben, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Betrugsversuche auch im Raum Baden

Auch im Raum Baden ist es zu derartigen Betrugsversuchen gekommen. Hier ist aber kein Sachschaden entstanden. „Die Angerufenen haben rechtzeitig das Gespräch abgebrochen“, weiß Eggbauer. Die Polizei geht aber landesweit von einer Dunkelziffer an Fällen aus. Diese werden - mitunter aus Scham - nicht angezeigt, weil man reingefallen ist. Eine Meldung an die Polizei ist aber immer wichtig. Denn die Ausforschung der Täter gestaltet sich schwierig. Diese verwenden gefälschte Telefonnummern, eine Rückverfolgung ist kaum möglich. Umso essentieller ist es, nach einem Diebstahl oder auch Versuch, so schnell wie möglich, die Polizei zu rufen. Eggbauer: „Dann besteht die Chance, dass wir die Täter noch auf frischer Tat ertappen oder kurz darauf festnehmen.“

Die Exekutive setzt - aufgrund der Häufung dieser Betrugsform - jetzt auf Prävention: „Wir bitten alle, ihre Eltern oder Großeltern zu warnen. Auch sollte man im Bekanntenkreis ältere Personen auf diese Betrugsform hinweisen“, empfiehlt Präventionsbeamter Bandion. Denn: Je öfter diese Täter scheitern, desto eher werden sie aufhören, weitere Betrugsversuche zu starten.

Personenbeschreibung der Täter

Beim jüngsten Fall in Klosterneuburg liegt der Polizei eine vage Personenbeschreibung der Täter vor:

Der Mann, der als vermeintlicher Kriminalbeamte ins Haus kommt, hat einen dunklen Teint.

Er soll rund 175 Zentimeter groß und eher schlank sein.

Er trug zum Tatzeitpunkt dunkle Kleidung, eine Haube und eine Mund-Nasenschutz-Maske.

Er soll Deutsch mit leichtem ausländischen Akzent sprechen.

Die Aussprache des Anrufers indes ist hochdeutsch.