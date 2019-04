Um 7.15 Uhr betrat ein Mann in voller Maskierung die Klosterneuburger Raiffeisenbank-Filiale in der Weidlingerstraße, bedrohte eine Bankangestellte mit einer Faustfeuerwaffe und forderte Bargeld. Nachdem der Aufforderung von einer Bankangestellten nachgekommen worden war, stopfte er das Bargeld in ein mitgebrachtes Einkaufssackerl und flüchtete zu Fuß in Richtung Weidlinger Kreisverkehr.

Der Täter sprach Hochdeutsch, war vermummt und hatte eine Baseballkappe auf. „Nach den ersten Erkenntnissen muss von einer Ein-Täter-Theorie ausgegangen werden“, so ein Sprecher des Polizeikommissariats Klosterneuburg. Die Exekutive löste sofort eine Alarmfahndung mit Hubschrauber, Diensthundestreifen und Streifenwägen aus, die sich bis Wien erstreckte.. Die Höhe der Beute ist derzeit noch unbekannt.

Verletzt wurde bei dem Überfall niemand, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager auf Anfrage mit.