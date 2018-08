Er steht laut Polizei im Verdacht, in der Nacht auf den 28. Mai ein Auto aufgebrochen und Bargeld, eine Bankomatkarte sowie Dokumente gestohlen zu haben. Mit der erbeuteten Karte mit Geldbörsenfunktion soll er in Wiener Neudorf und zweimal in einer Trafik in Wien bezahlt haben.

Nachdem vergangenen Mittwoch auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg Fotos des Mannes beim Einkauf in einer Trafik am 28. Mai veröffentlicht worden waren, führten Hinweise zum österreichischen Staatsbürger aus dem Bezirk Tulln. Der 31-Jährige werde an die Staatsanwaltschaft angezeigt, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Samstag in einer Aussendung mit.