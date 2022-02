Klubobmann Lindner ab Montag geschäftsführender SPÖ OÖ-Chef

Über den Vorschlag des Präsidiums, Lindner zum neuen Landesparteichef zu machen, wird kommenden Montag im Vorstand abgestimmt. Auf einem Parteitag im September soll er gewählt werden. Bis dann soll auch entschieden werden, wer Gerstorfers Posten in der Landesregierung übernimmt.

In der gut zweieinhalbstündigen Sitzung hätten die Präsidiumsmitglieder zuerst die Zeit nach der Landtagswahl am 26. September 2021 bis zum 1. Februar analysiert, so Binder zur APA. Das Verfehlen des Wahlziels von 20 Prozent plus - geworden sind es 18,6 Prozent -, die anschließend in Auftrag gegebene Wahlanalyse, die den Einfluss der Gewerkschaften innerhalb der Partei zu überdenken empfahl, sowie die am Montag dieser Woche präsentierte Impfkampagne mit einem weinenden Kind hätten nur einen Schluss zugelassen: Es brauche besagtes "Signal zum Wechsel". Vor allem die beiden von den Funktionären scharf kritisierten Aktionen seien Alleingänge des Führungsduos gewesen und hätten nicht den "Usancen der Partei" entsprochen, gab der Dritte Landtagspräsident die Meinung innerhalb der Partei wieder. Lindner kündigte bereits an, dass die Kampagne gestoppt werde und bereits affichierte Plakate abgehängt werden.