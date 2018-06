Im Ressort von Sozial- und Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) kündigt sich ein Paukenschlag an. Wie der NÖN aus verlässlichen Quellen bestätigt wurde und durch einen Entwurf für eine neue Geschäftseinteilung belegt wird, wird hausintern eine größere Neuorganisation vorbereitet. Dadurch verliert unter anderen die frühere Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) ihre Funktion als – karenzierte – Sektionschefin.

Mittlerweile ist, wie die NÖN erfahren hat, der Entwurf für eine neue Geschäftseinteilung im Gesundheits- und Sozialressort hausintern versandt worden. Im Büro von Sozialministerin Hartinger-Klein gab man sich am Montag auf die Nachfrage hingegen zurückhaltend. Auf die Pläne zur Neuorganisation angesprochen, wurde von Pressesprecher Alex Ganster erklärt: „Da kann ich weder was bestätigen noch etwas sagen.“ Man bemühe sich aber im Moment um Best-Praktice-Modelle. Es gehe darum, wo man effizienter und besser werden könne.

Hartingers Sprecher versichert: „Keine Entscheidung“ gefallen

Was die Ablöse von Ex-Ministerin Rendi-Wagner als Sektionschefin betrifft, so gebe es jedenfalls „keine Entscheidung“, wurde von ihrem Pressesprecher versichert. Tatsächlich wird Rendi-Wagner laut neuer Geschäftseinteilung ihre Funktion verlieren. Sie hat zwar ein Rückkehrrecht. Aber wenn es ihre bisherige Funktion nicht mehr gibt, so kann sie auch nicht mehr auf den Posten zurückkehren.

Rendi-Wagner selbst erklärte der NÖN, dass sie wie jeder Beamte das Recht habe, bis zum Ende des Vertrages auf die Funktion – sie war Sektionschefin für Öffentliche Gesundheit und medizinische Angelegenheiten - zurückzukehren. Darauf habe sie nicht verzichtet. Mit der geplanten neuen Geschäftseinteilung wäre die Situation aber anders, denn dann wäre die Funktion aufgelöst.

Rendi-Wagner hat zuletzt als SPÖ-Nationalratsabgeordnete massive Kritik an der jetzigen freiheitlichen Gesundheits- und Sozialministerin geübt. Dies betraf unter anderem ihre Zustimmung zur Nutzung von Daten der Elektronischen Gesundheitsakte (Elga) für Forschungszwecke. Hartinger-Klein hatte zwar damit auch Bauchweh, aber im Ministerrat dennoch zugestimmt. Unter Beschuss der SPÖ und von Ex-Ministerin Rendi-Wagner stand und steht Hartinger-Klein vor allem aber auch wegen der Reform der Sozialversicherung samt Fusion der Gebietskrankenkassen und der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA).

Aufregung im Ministerium wegen des bevorstehenden Umbaus

Die Überlegungen für eine Neuorganisation des Sozial- und Gesundheitsministeriums sorgen nach NÖN-Informationen schon im Vorfeld für Aufregung im Ressort. Neben Rendi-Wagner wird vor allem ein prominenter weiterer Name genannt, der dem Umbau zum Opfer fallen könnte. Es ist dies der in Niederösterreich geborene Gesundheits-Sektionschef Clemens Martin Auer. Der angesehene Experte ist längst zur grauen Eminenz im Gesundheitsressort geworden.