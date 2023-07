Turmspringen Knoll zieht im Turm-Bewerb ins WM-Semifinale ein

Turmspringer Anton Knoll kam recht sicher ins WM-Semifinale/Archivbild Foto: APA/AFP

W asserspringer Anton Knoll hat am Freitag in Fukuoka das WM-Semifinale vom Turm erreicht. Der gesundheitlich leicht angeschlagene Wiener kam unter 40 Teilnehmern mit 389,10 Punkten auf Rang 15, sein Landsmann Dariush Lotfi verpasste den Aufstieg bzw. die Top 18 mit 323,10 Zählern als 33. Um den Einzug in das für Samstag angesetzte Finale der Top Zwölf geht es ab 8.30 Uhr MESZ.