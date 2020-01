Seit dem Ibiza-Video-bedingten Rücktritt von Heinz-Christian Strache am 22. Mai gab es zwei weitere Vizekanzler: Erst Hartwig Löger (ÖVP) für sechs Tage und dann seit 3. Juni Clemens Jabloner als Vizekanzler der Beamtenregierung.

Löger - der nach dem erfolgreichen Misstrauensantrag des Nationalrates nach nur sechs Tagen des Amtes enthoben wurde - ist eindeutig der Vizekanzler mit der kürzesten Amtszeit. Jabloner wird sich hingegen ein paar Tage länger im Amt halten als Wolfgang Brandstetter (ÖVP). Der frühere Präsident des Verwaltungsgerichtshofes wird mit 218 Tagen (bei Angelobung der neuen Regierung am 7. Jänner) die dritt-kürzeste Amtszeit absolvieren.

Damit bleibt der frühere Justizminister und jetzige Verfassungsrichter Brandstetter der zweit-kürzeste Vizekanzler. Er war im Mai 2017 als Vizekanzler eingesprungen - weil Sebastian Kurz, nachdem er Reinhold Mitterlehner die ÖVP-Führung abgenommen hatte, diese Funktion nicht ausüben wollte.

Und der frühere FPÖ-Chef Herbert Haupt ist - mit seinen 235 Tagen von Februar bis Oktober 2003 - nun nur mehr der Vizekanzler mit der viert-kürzesten Amtsdauer. Strache brachte es bis zu seinem Ibiza-Crash auf immerhin 520 Tage, also fast eineinhalb Jahre.

Am anderen Ende der Tabelle steht Adolf Schärf: Er diente als SPÖ-Vizekanzler fast elfeinhalb Jahre neben zwei ÖVP-Kanzlern, Leopold Figl und Julius Raab, ehe er im Mai 1957 Bundespräsident wurde. Sein Nachfolger Bruno Pittermann (SPÖ) blieb fast neun Jahre Vizekanzler. Auf Platz 3 steht Rudolf Häuser (SPÖ) mit 6,5 Jahren. Seit seiner Ablöse 1976 blieb kein einziger Vizekanzler mehr als fünf Jahre auf seinem Posten. Der zuletzt längst dienende war Wolfgang Schüssel (ÖVP), an dessen knapp fünf Jahre als Vizekanzler sich noch fast sieben Jahre als Kanzler anschlossen.

Der Vizekanzler ist laut Verfassung zur Vertretung des Bundeskanzlers in dessen gesamtem Wirkungsbereich berufen. Er kann, muss aber nicht ein eigenes Ressort haben. In der ersten großen Periode der Großen Koalitionen - von 1945 bis 1966 - war es nicht üblich, dass der Vizekanzler auch ein Ministerium führte. Dies änderte sich mit der ÖVP-Alleinregierung und blieb dann sowohl in den SPÖ-Alleinregierungen als auch in den danach folgenden Großen und Kleinen Koalitionen der Fall.

Der Posten des Vizekanzlers muss laut Verfassung nicht unbedingt besetzt sein. Zwischen Lögers Amtsenthebung am 28. Mai und Jabloners Angelobung am 3. Juni 2019 kam Österreich ganz ohne Vizekanzler aus.

Die Vizekanzler der Zweiten Republik:

Adolf Schärf (S) 20. 12. 1945 - 22. 05. 1957 Bruno Pittermann (S) 22. 05. 1957 - 19. 04. 1966 Fritz Bock (V) 19. 04. 1966 - 19. 01. 1968 Hermann Withalm (V) 19. 01. 1968 - 21. 04. 1970 Rudolf Häuser (S) 21. 04. 1970 - 30. 09. 1976 Hannes Androsch (S) 01. 10. 1976 - 20. 01. 1981 Fred Sinowatz (S) 20. 01. 1981 - 24. 05. 1983 Norbert Steger (F) 24. 05. 1983 - 21. 01. 1987 Alois Mock (V) 21. 01. 1987 - 24. 04. 1989 Josef Riegler (V) 24. 04. 1989 - 02. 07. 1991 Erhard Busek (V) 02. 07. 1991 - 04. 05. 1995 Wolfgang Schüssel (V) 04. 05. 1995 - 04. 02 .2000 Susanne Riess-Passer (F) 04. 02. 2000 - 28. 02. 2003 Herbert Haupt (F) 28. 02. 2003 - 21. 10. 2003 Hubert Gorbach (F/B) 21. 10. 2003 - 11. 01. 2007 Wilhelm Molterer (V) 11. 01. 2007 - 02. 12. 2008 Josef Pröll (V) 02. 12. 2008 - 21. 04. 2011 Michael Spindelegger (V) 21. 04. 2011 - 01. 09. 2014 Reinhold Mitterlehner (V) 01. 09. 2014 - 17. 05. 2017 Wolfgang Brandstetter (V) 17. 05. 2017 - 18. 12. 2017 Heinz-Christian Strache (F) 18. 12. 2017 - 22. 05. 2019 Hartwig Löger (V) 22. 05. 2019 - 28. 05. 2019 Funktion unbesetzt 28. 05. 2019 - 03. 06. 2019 Clemens Jabloner 03. 06. 2019 - 07. 01. 2020 Werner Kogler (G) ab 07. 01. 2020