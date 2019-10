ÖVP kündigte Gespräche mit allen Parteien an .

Die ÖVP will als Wahlsiegerin Koalitionsgespräche mit allen Parteien deren Größe nach führen. "Wir schließen niemanden aus. Wir laden alle zu Gesprächen ein", sagte ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer nach der Vorstandssitzung der Volkspartei am Dienstag in der politischen Akademie der Partei.