Um 10.00 Uhr gibt Parteiobmann Sebastian Kurz ein Pressestatement ab, zuvor hatte es bereits interne Beratungen mit den Bünden und den Ländervertretern gegeben. Sollten solche Gespräche erfolgreich sein, wären die Grünen erstmals in einer Bundesregierung vertreten.

Noch am Sonntagabend hatte Kurz die ÖVP-Landesparteichefs getroffen, um über mögliche Koalitionsgespräche mit den Grünen zu beraten. Auch mit den diversen Bünden der Volkspartei sowie anderen Organisationen wurde am Wochenende gesprochen. Zuvor hatte der Bundessprecher der Grünen, Werner Kogler, bekanntgegeben, dass man nach den Sondierungen in Verhandlungen mit der ÖVP gehen wolle.