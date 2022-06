Köstinger wird im U-Ausschuss befragt

Werbung

Unterbrochen wird der Befragungstag von der Sondersitzung des Nationalrates. Dieser tritt wegen des Anti-Teuerungs-Pakets um 12 Uhr zu einer außerplanmäßigen Sitzung zusammen. Sobald das Plenum zu Ende ist, wird mit der zweiten Befragungsperson fortgesetzt - und zwar mit Gernot Maier, der unter Köstinger Generalsekretär im Landwirtschaftsministerium und deren Kabinettschef war.

SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer erklärte vor der Sitzung, er gehe davon aus, dass man auch bei der Befragung Köstingers ein ähnliches Bild wie am Vortag (bei der Behandlung von Studien aus dem Wirtschaftsministerium) sehen werde. "Wir haben gestern gesehen, dass das Wirtschaftsministerium eine Reihe von rein parteipolitisch motivierten Fragen (in vom Ministerium finanzierte Studien, Anm.) eingebaut hat." Am heutigen Befragungstag werde man u.a. sehen, dass die Fragen "teilweise wortident" mit jenen des Wirtschaftsministeriums gewesen seien. Am Ende des Tages habe die ÖVP die so erhobenen Daten dann für sich genutzt, so Krainers Vorwurf.

Auch die Grüne Fraktionsführerin Nina Tomaselli erwartet sich von Köstingers Befragung neue Erkenntnisse. Wenn man sich die Akten ansehe, dann sehe man, "dass das Landwirtschaftsministerium ein wahrer Selbstbedienungsladen für die ÖVP gewesen sein dürfte", kritisierte sie Job-Vergaben an mutmaßlich ÖVP-nahe Personen.

FPÖ-Abgeordnete Susanne Fürst will Köstinger u.a. zu einem "völlig überteuerten" Corona-Testprogramm im Tourismus befragen. Und auch sie will mit Blick auf Studien wissen, "ob dieses System auch im Landwirtschaftsministerium von Frau Köstinger Einzug gehalten hat".

Auch NEOS-Fraktionsführerin Stephanie Krisper äußerte die "Erwartung, dass im Landwirtschaftsministerium eine ähnliche Selbstbedienung durchgeführt wurde" wie diese im Wirtschaftsministerium geschehen sei. Sie forderte u.a. die Abschaffung der Generalsekretäre ein - am Vortag sei klar geworden, dass die ÖVP Generalsekretäre installiert habe ohne Beratung im Ressort.

"Ganz wenig Erkenntnisgewinn" erwartet sich hingegen ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger von der Befragung Köstingers. Die anderen Fraktionen würden lediglich versuchen, Prominente in den U-Ausschuss zu bringen. Zu den auch am Vortag debattierten Studien sagte Hanger, diese hätten "eine Hundertschaft von Fragen" umfasst. "Ja, man kann über die eine oder andere Frage diskutieren", aber es sei "absurd" abzuleiten, dass die ÖVP parteipolitische Umfragen angehängt hätte.