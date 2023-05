Kogler fordert im "Standard" präzisere Vorgaben vom IOC

Auch für die Olympischen Spiele 2024 in Paris steht wegen dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ein Boykott im Raum, dem andere Nationen folgen könnten. "Das hoffe ich nicht. Ich hoffe schon, dass das IOC die Geister, die es gerufen hat, wieder los wird", erklärte Kogler. "Ist es ukrainischen Sportlerinnen und Sportlern zumutbar, auf russische zu treffen? Ich würde sagen: vielleicht in seltenen Fällen. Aber sicher nicht, wenn das Gegenüber Angehöriger jener Armee war oder ist, die für Gräueltaten und Zerstörung verantwortlich zeichnet. Und das trifft auf sehr viele zu."

Gänzlich gegen die Zulassung russischer Einzelsportler bei den Sommerspielen ist Kogler nicht. "Man soll schon differenzieren. Doch vom IOC müssen präzisere Vorgaben als bisher kommen, eine klare und strenge Auslegung der eigenen Empfehlungen. Man braucht zum Beispiel einen Stichtag, ab wann jemand kein russischer Militärangehöriger mehr gewesen sein darf." Wenn das IOC seine eigenen Regeln ernst nehme, dürften es nach Einschätzung von Fachleuten nicht mehr als zehn oder zwanzig Prozent einer in Friedenszeiten üblichen Delegation sein, die in Paris dabei sein werde, sagte Kogler dem "Standard".

Dass das ÖOC die IOC-Linie mitträgt, irritiert Kogler "nicht besonders". Einige nationale Olympische Komitees seien mit dem IOC besonders eng, da gehöre auch das österreichische dazu. "ÖOC-Präsident Karl Stoss ist bestens vernetzt, bekleidet wichtige Positionen, das ist in Normalzeiten ein Vorteil. In diesem Fall haben wir einen unterschiedlichen Zugang. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass Stoss letzten Endes meint, russische Militärangehörige sollten an Olympischen Spielen teilnehmen."